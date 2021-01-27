مركز التنبؤ يعلن خريطة الأمطار خلال الأيام المقبلة

أوضحت النماذج الخاصة بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار التابع لوزارة الموارد المائية والرى خريطة سقوط الأمطار على مصر خلال الفترة من اليوم، الأربعاء ٢٧ يناير، وحتى ٢٩ يناير ٢٠٢١، والتي جاءت كالتالي:







- احتمال اليوم سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.





- فى الغد من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على باقى السواحل الشمالية.





- يوم ٢٩ يناير من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.









وقد كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد، الأربعاء 27 يناير، وحتى السبت 30 يناير 2021، وهى فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.











وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس بداية من غد، الخميس.



