إنشاء 3 كليات جديدة بمنطقة بئر العبد غرب العريش

وافق مجلس جامعة العريش ، محافظة شمال سيناء ،في اجتماعه الدوري ،على إنشاء ثلاث كليات جديدة بالجامعة هي الهندسة والتمريض والحقوق على ان يكون مقرها مدينة بئر العبد بحيث تكون نواة لفرع جديد لجامعة العريش بئر العبد .

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس ، اليوم الأربعاء - برئاسة الأستاذ الدكتور سعيد عبد الله لافي رفاعي رئيس الجامعة ، بمقر معهد الدراسات البيئية بقرية الخربة بمدينة بئر العبد ، بحضور نواب رئيس الجامعه وعمداء الكليات ، و النائب سليمان الزملوط عضو مجلس الشيوخ عن بئر العبد ورمانه والحسنة ونخل .



كما وافق المجلس على انشاء بعض الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وإنشاء بعض القاعات التدريسية الجديدة .



كما تم الموافقة على المقترح المقدم من الاستاذ الدكتور محمد سالم عميد معهد الدراسات البيئية على تخصيص مساحة مائتي فدان ببئر العبد لإنشاء هذه الكليات والمنشات الخاصة بها والمراكز البحثية المقترحة.

ووافق المجلس كذلك على تنفيذ بروتوكول تعاون بين الجامعة ووزارةالاوقاف لتدريب الائمة والواعظات من خلال عقد دورات تدريبية لهم في اللغة العربية والارشاد النفسي وعلم الاجتماع ، ودورات في المهارات الاعلامية والمنابر الثقافية.



وقال رئيس الجامعة ، بأن اقتراح إنشاء كليات جديدة بمدينة بئر العبد شمال سيناء ، يأتي ذلك تاكيدا لسياسة الدولة المصرية في التوسع في إنشاء الجامعات وبالذات الجامعات الاهلية وتحقيقا لاهداف التنمية المستدامة ، وكذلك تحقيقا لطموحات وتطلعات ابناء مدينة بئر العبد بانشاء جامعة مستقبلية

واشار رئيس المجلس ، الى ان عقد الاجتماع ببئر العبد يأتي تأكيدا لأهمية الشراكة المجتمعية الحقيقية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني وانطلاقا من الرغبة في ان يكون لهذه المؤسسات الدور الفعال فى دعم ومساندة جامعة العريش لتحقيق أهدافها فى نشر العلم وخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المحافظة .

وثمن النائب سليمان الزملوط عضو مجلس الشيوخ ، دور رجال القوات المسلحة من الجيش والشرطة في الحفاظ على استقرار الوطن والحفاظ على منجزاته ومكتسباته، واكد وقوف ابناء سيناء خلف قيادتهم السياسية في حربها ضد الإرهاب والتطرف.



وقد ثمن النائب سليمان الزملوط عقد اجتماع مجلس جامعة العريش بمدينة بئر العبد، واكد انه لن يدخر وسعا في تقديم مختلف اوجه الدعم والمساندة لجامعة العريش للإسهام في روقيها وازدهارها ونموها

وفي نهاية الاجتماع وقف اعضاء المجلس دقيق حداد على ارواح الشهداء من ابناء قواتنا المسلحة من رجال الجيش والشرطة



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