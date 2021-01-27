ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وليد شعبان يفند أسباب مطالبة الأندية بالأجنبي لرئاسة لجنة الحكام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:57 ص
وليد شعبان
وليد شعبان
Advertisements
يسرى غازى
فند وليد شعبان الخبير التحكيمي أسباب مطالبة أندية الدورى الممتاز باستقدام عنصر أجنبي من أجل تولى رئاسة لجنة الحكام فى اتحاد الكرة.

قال وليد شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الأندية طالبت بذلك لأن إدارة التحكيم المصرى خرجت عن الهدف الأسمى المتمثل فى إدارة التحكيم بطريقة واعية وبها شفافية ومصداقية.

أضاف : لدينا نخبة متميزة من الحكام ولا يجب أن نوجه لهم اللوم بشأن تراجع التحكيم ولكن لابد أن نشير بأصابعنا للمسئولين عن التحكيم.

وقال ايضا : الحل أن ننتقى مسئولين يعملوا لصالح التحكيم ولدينا شخصيات واعية ولكن للأسف المصالح المشتركة والمناخ العام والإعلام الرياضى بصفة خاصة وراء تراجع التحكيم.

استطرد :  ليس حلًا استقدام أحد من الخارج ولكن ليس من المنطقى ذلك لأن التحكيم المصرى له باع عريض ولكن يبدو أن المسئولين عنه لا يدركون سوى مصالحهم فإنهار التحكيم .

أشار إلى انه ربما تدفعهم تلك الفكرة إلى الوصول لكلمة موحدة حتى يحافظوا على البقية الباقية من كرامة التحكيم المصرى وهيبته.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سمير عثمان: مين ميحبش بركات.. وهذا اللاعب خدعني ومحدش رحمنى فى التحكيم.. فيديو وصور

وليد شعبان عن قرار الجبلاية: أبناء الحكام أطاحوا بآبائهم

اتحاد الكرة يكلف عصام عبدالفتاح بالإشراف على ملف الـ VAR في الدوري

جمال الغندور: أرفض فكرة استقدام أجنبي لرئاسة لجنة الحكام

ترشيحاتنا

التأديبية العليا تحيل مدير مدرسة للمعاش لتحرشه بتلميذه داخل مكتبه

البشر ينقلون العدوى للحيوانات.. صدمة بعد إصابة أول نمر بالفيروس.. صور

إحالة مسئول بمركز البحوث الزراعية للجنايات لاختلاس 2 مليون جنيه

بينها دولة عربية.. روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع 4 دول

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. صقيع على سيناء وأمطار في 8 مناطق

في 13 يوما فقط.. الكويت تلغي نحو 4000 إذن عمل لـ وافدين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع سعر أحد طرازات تويوتا في مصر بقيمة 95 ألف جنيه.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض