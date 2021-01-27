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تعليم

هل نجحت تجربة وضع المقررات الدراسية على أسطوانات مدمجة؟ وكيل آداب عين شمس تجيب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:09 م
وكيل شئؤن اداب عين
وكيل شئؤن اداب عين شمس
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باسنتي ناجي
قالت الدكتورة حنان كامل، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الجامعة طوّرت نظام الكتب الورقية بالكلية وحوّلتها إلى أسطوانات مدمجة يستلمها الطالب أثناء دفعة للمصروفات الدراسية في بداية العام الدراسي. 


كما أوضحت "كامل" خلال تصريحاتها لموقع "صدى البلد"، أن تلك التجربة نجحت في حماية الطلاب من استغلال المكتبات الخارجية، كما أنها جعلت المادة متاحة في يد الطالب إلكترونيًا، مشيرةً إلى تخفيض سعر الأسطوانات للطلاب التي تعاني من المشاكل المادية عبر صندوق الدعم المادي الخاص بالكلية. 

وأشارت وكيل شئون الكلية أنه بالإضافة إلى تلك الأسطوانات تم رفع المقررات الدراسية أيضًا عبر المنصات التعليمة منذ انتشار جائحة أزمة كورونا والاعتماد على التعليم الهجين والتعليم الأون لاين. 

وأكدت علي تطبيق تلك النظم في الفصل الدراسي الثاني بعد أن لاقى قبولًا ونجاحًا من الطلاب. 
  
واستطردت أنه جرى تقسيم الطلاب إلى مجموعات أثناء تسليم تلك الأسطوانات لضمان استلام كل الطلاب وفقًا للإجراءات الاحترازية.
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