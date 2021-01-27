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أخبار العالم

يقدم خصومات غير مسبوقة.. إطلاق تطبيق للسياحة في الإمارات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:04 م
السياحة في الإمارات
السياحة في الإمارات
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الدولة لريادة الأعمال والمشروعات في الإمارات، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، عن إطلاق تطبيق موحد للسياحة على مستوى البلاد.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، يوفر التطبيق عروضًا وخصومات مقدمة من 275 جهة، كما يصل إجمالي التخفيضات التي يوفرها إلى 72000 درهم  لكل مستخدم.

جاء ذلك في ختام لقاء إعلامي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، اليوم الأربعاء، والذي حضره محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد بالهول، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

وأقيم اللقاء بمناسبة ختام حملة أجمل شتاء في العالم، وبدء العدد التنازلي لوصول مسبار الأمل إلى المريخ في 9 فبراير المقبل.
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