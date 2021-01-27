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يحدث فى مصر..منتجع صحي يستخدم الثعابين السامة فى تدليك رواده.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:10 م
مساج الثعابين
مساج الثعابين
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا بعنوان، منتجع صحى يتيح التدليك بالثعابين فى مصر.

ووفقا للتقرير، أنه للمرة الأولى يتم استخدام ثعابين سامة فى مصر للتدليك داخل منتجع صحى صغير مخصص للتدليك بالقاهرة.

ويوجد ثعابين سامة وغير سامة بالمنتجع تزحف على ظهور ووجوه الزبائن لتخليصهم من ألامهم، وقال مالك منتجع الثعابين، إن هذا النوع من التدليك من الممكن أن تجذب الكثير من السائحين فى مصر، خاصة بوجود الكثير من المهتمين بالمساج.

وتابع أنه تم البدء بعمل هذا المشروع منذ اكثر من خمس سنوات، لافتا أنه تم البدء بمساج الثعابين منذ شهر أو شهر ونصف، والذى يرجع نشأته منذ 25 عاما فى أوروبا، ثم أصبح متواجد فى أسيا، خاصة بالفلبين وإندونيسيا.

وأنتشر مساج الثعابين فى دول كثيرة جدا، حيث أصبح هناك مهتمين بذلك النوع من المساج، كما أنه يقال أنها تساعد فى تحسين المزاج وتفرز نوعا من هرمونات السعادة.

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