4686.9 مليار جنيه إجمالي ودائع البنوك خلال 2019/2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي ليصل إلى 4686.9 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 17.4% عن العام السابق، واستحوذت بنوك القطاع العام على 55.6% من إجمالي الودائع وبقيمة بلغت 2603.9 مليار جنيه.









وعن مساهمة القطاعات الاقتصادية في إجمالي الودائع، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا للنشرة السنودية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي والتي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، ارتفاع قيمة واردات القطاع العائلي ليصل إلى 3253.1 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 19.8% عن العام السابق، وتمثل نسبة 69.4% من إجمالي قيمة والودائع.









كما ارتفعت قيمة مساهمة الودائع لقطاع الأعمال الخاص لتصل إلى 567.3 مليار جنيه بنسبة قدرها 4.7% عن العام السابق وتمثل نيبة 12.1% من إجمالي قيمة الودائع.









وارتفعت قيمة الودائع لقطاع الخدمات العام لتصل إلى 511.1 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 27.5% عن العام السابق وتمثل نسبة 10.9% من إجمالي قيمة الودائع، كما ارتفعت قيمة الودائع لقطاع الأعمال العام لتصل إلى 211.9 مليار جنية بنسبة زيادة قدرها 14.6% عن العان السابق وتمثل نسبة 4.5% من إجمالي قيمة الودائع.









وارتفع إجمالي الائتمان لدى الجهاز المصرفي ليصل إلى 2204.1 مليار جنية عان 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 18.7% عن العام السابق، وقد منحت بنوك القطاع العام ائتمان مصرفي بنسبة 50.5% من إجمالي الائتمان وبقيمة بلغت 1112.0 مليار جنيه.









وعن منح الائتمان المصرفي، ارتفعت قيمة ائتمان لقطاع الأعمال الخاص للجهاز المصرفي لتصل إلى 919.3 مليار جنيه زيادة قدرها 15.5% عن العام السابق، وتمثل نسبة 41.7% من إجمالي قيمة الائتمان.









وارتفعت قيمة الائتمان لقطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي لتصل إلى 592.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 4.2% عن العام السابق وتمثل نسبة 26.9 من إجمالي قيمة الائتمان.









وارتفعت قيمة الائتمان للقطاع العائلي للجهاز المصرفي لتصل إلى 445.8 مليار جنيه زيادة قدرها 28.3% عن العام السابق وتمثل نسبة 20.2% من إجمالي قيمة الائتمان.









وارتفعت قيمة الائتمان لقطاع الخدمات العام للجهاز المصرفي لتصل إلى 237.0 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 74.5% عن العام السابق وتمثل نسبة 10.8 من إجمالي قيمة الائتمان.

