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محافظات

الأورمان تدعم مرضى القلب غير القادرين فى المنوفية بالمجان

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تستكمل دعمها لمرضى القلب غير القادرين فى المنوفية، وذلك من خلال استحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب حيث تمكن الجميع من المساهمة لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ 36000 جنيه أويمكنك  تقسّيطها على 10 شهور (3600 جنيه شهريًا).. أو بالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنصف ثمن العملية ولمدة 10 شهور ، او بسهم القلب ب 250 جنيها.

وأشار إلى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأوضح أن جمعية الأورمان نفذت  (3400) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة المنوفية، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة .

والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن في اجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.
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