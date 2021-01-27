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أخبار العالم

من أول فبراير.. السعودية تطلق نظامًا جديدًا للرعاية الصحية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:13 م
أرشيفية
أرشيفية
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قسم الخارجي
من المقرر أن يبدأ في السعودية فبراير المقبل، نظام جديد للتأمين الصحي، يراعي توفير حماية وضمان أكبر للمواطنين العاملين في القطاع الخاص في المملكة.

وقال مجلس الضمان الصحي التعاوني، إنه قد أطلق نظام العقد الموحد لجميع شركات التأمين الصحي في القطاع الخاص  لضمان حقوق المرضى وتسهيل متابعة التزامهم بالأنظمة  ورفع مستوى الخدمات، وفقًا لما ذكرته صحيفة  "الاقتصادية" السعودية.

وأعلن المجلس البدء في تطبيق العقد الموحد على جميع العقود الجديدة أو المجددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة اعتبارا من 1 فبراير.

إلا أن المجلس نوه على إن الإطلاق ماهو إلا مرحلة البداية الجدية التي سيمتثل معها  القطاع كاملا بالعقد الموحد خلال 12 شهرا اللاحقة.

 ويهدف المجلس من خلال العقد الموحد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.

وأكد عثمان القصبي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والاشراف الأخصائي أهمية العقد الموحد لتنظيم العلاقة التعاقدية في قطاع التأمين الصحي لتعزيز وجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للناس.

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