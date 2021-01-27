نقل الشاب محمد سجين والدته بالمنصورة لمستشفى دميره للأمراض النفسية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم اليوم الأربعاء إيداع "محمد" الذي قيدته والدته بالسلاسل داخل مستشفى دميره للأمراض النفسية لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية المطلوبة.





وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الشاب يخضع حاليا للفحوصات الطبية بالمستشفى مضيفا أنه تم أيضا أخذ مسحة من المواطن وعينة لعمل صورة دم والتحاليل اللازمة له وتقديم العلاج اللازم.





وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية لقيام لجنة إغاثة اجتماعية وصحية لتقديم كافة أوجه الدعم الصحية والاجتماعية لحالة الشاب المريض الذي قيدته امه بالسلال بالمنزل داخل قفص حديدي، لظروف مرضه النفسي وأسرته بالمنصورة.





جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم بالمحافظات، ففي محافظة الدقهلية وفي استجابة فورية من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.





وقد أوضح وكيل وزارة الصحة أن الشاب يخضع حاليا للفحصوات الطبية وعقب الانتهاء من الفحوصات سيتم دخوله مستشفى الأمراض النفسية بدميره، بمركز طلخا، مضيفا أنه تم أيضا اخذ مسحة من المواطن وأخد عينة لعمل صورة دم و التحاليل اللازمة له وتقديم العلاج اللازم له.





وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم توفير مواد غذائية للأسرة بمحل إقامتها بعزبة الشال حيث يقيم بالمنزل مع الشاب الوالدة وشقيقتين إحداهما لديها طفلين وقد تم صرف 500 جنيه دفعة واحدة مساعدة للأسرة، وحيث مصدر الدخل معاش الوالدة 900جنيه فقط.





كما تقرر صرف 300 ج شهريا من مؤسسة التكافل الاجتماعى لسداد نصف الإيجار، وصرف 300ج شهريا للابنة الأولي من مؤسسة التكافل الاجتماعي وتسجيلها على برنامج تكافل وكرامة، وصرف 300ج شهريا للابنة الثانية وتسجيلها على برنامج تكافل وكرامة.



