محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بمركز البداري ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تبطين وتدبيش بعض الترع بقرية منشأة العقال البحري بمركز البداري وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.





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رافقه خلال الجولة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وناجح سعد نائب رئيس المركز.





حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تدبيش وتبطين ترعة الخازندارية بقرية نجع العرب التابعة لقرية منشأة العقال البحري مشددًا على تكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات من على جوانب الترع بالتنسيق مع مديرية الري كما استمع المحافظ إلى شرح من مهندسي المشروع للأعمال التي يجرى تنفيذها وذلك تحت إشراف مديرية الري وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع.



