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محافظات

رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء يطلق حملة "25 مليون سنة حياة"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:07 م
صدى البلد
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ايمن محمد
أطلق أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بجنوب سيناء حملة "سيناء 25 مليون سنة حياة " مشيرا إلي أن جنوب سيناء تمتلك الكثير من الكنوز الإلهية التى وهبها الله للمصريين والتى لا تقدر بثمن ويقدر عمرها 25 مليون سنة مثل منطقة البلوهول بمدينة دهب والتى يصل عمر الشعاب المرجانية بها إلى 25 مليون سنة.

وقال الشيخ إنه كان في رحلة استكشافية برفقة سياح ألمان ومعهم الدليل البدوى ربيع بركات وذلك بداخل أحد الوديان الشهيرة بصحراء جنوب سيناء وشاهد السياح وهم يمسكون مخلوقات بحرية يقدر عمرها بملايين السنيين عندما كان يغطي البحر الأحمر  كل هذه الوديان الصحراوية مما أسفر عن   هذا الجمال البيئى للجبال والصخور.

وطالب الشيخ  وزير السياحة ووزير البيئة ومحافظ جنوب سيناء بأهمية تغير نمط التسويق بجنوب سيناء والاهتمام بالتسويق للسياحة البيئية وسياحة المخيمات فى الصحراء وتسليط الضوء على أن تاريخ جنوب سيناء بيئيا الذي إلى يعود إلي ملايين السنين، مشيرا إلي أن هذه الكنوز الإلهية التى تمتلكها سيناء من الأدوات الجاذبة والتى تهم السائح، لافتا أن مصر لم تعد 7000 سنة بل 25 مليون سنة وهذا يدل على الكثير من الحقائق التى لم تكتشف بعد فى تاريخ مصر بيئيا وتاريخيا.

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رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء يطلق حملة "25 مليون سنة حياة"
رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء يطلق حملة "25 مليون سنة حياة"
رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء يطلق حملة "25 مليون سنة حياة"
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