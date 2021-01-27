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بدء المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا بالفيوم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:21 م
إيمان أحمد زكى، مدير
إيمان أحمد زكى، مدير مديرية التضامن بالفيوم
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هاجر إبراهيم
قالت إيمان أحمد زكى، مدير مديرية التضامن بالفيوم، إن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة الفيوم ستعمل على جميع المحاور لتطوير القرى، سواء للصحة أو بنية تحتية أو الكهرباء أو المياه.


وأضافت "زكى"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان التضامن الاجتماعى بالفيوم يعمل على خمسة محاور مثل توفير سكن كريم مع مؤسسات المجتمع المدنى لأهالى من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى وتنمية المهارات من خلال مشروعات الأسر المنتجة ومشروعات الأسرة والطفولة من خلال تشغيل وتجهيز حضانات للأطفال الأقل من 4 سنوات.


وأوضحت أن هناك مركزا بالوزارة بالفيوم خاص بذوى الهمم من مراكز تأهيل لهم، بالإضافة إلى بناء وحدات إجتماعية جديدة بالمحافظة.


وأشارت إلى أنه توجد برامج توعية من خلال المشاكل القومية للدولة مثل المشاكل السكانية ومشاكل العنف والإدمان والمخدرات والهجرة غير الشرعية، متابعا أنه يتم عمل بحث لجميع القرى الموجودة بالمحافظة وعقد عدة لقاءات مع الأهالى لتحديد مطالبهم واحتياجاتهم.


وأكدت أن محافظ الفيوم قام بعقد عدة لقاءات لكل مدير من المديريات لتحديد احتياجات القرى والعمل معا.

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