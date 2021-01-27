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محافظات

محافظ المنيا: استقبال 161 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:10 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في استقبال وتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ اجمالي الطلبات المقدمة حتى اليوم، 161 ألفا و16 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء.

قال المحافظ، إن ذلك يأتي، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح في شهر يناير، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح في شهر فبراير، وسداد 40% من قيمة التصالح في شهر مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد الـ 25% من قيمة التصالح في ديسمبر الماضي.


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شدد المحافظ، على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة، موجهًا رؤساء المراكز، والمراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية، ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.

كما أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي بدء الاجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ملوي العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.


واضاف المحافظ انه قد تم انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي سمالوط المركزي، و سيتم في الفترة القادمة انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.

 
أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، قد انهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيدًا لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكدا أنه يعد نظام اداري متميز، وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية علي أعلي مستوي، وإنهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
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