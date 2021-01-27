علوم عين شمس تكشف عن مدى تطور الكتب الدراسية بالكلية

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية مازالت تستخدم الكتب والمراجع الورقية إلى الآن، ولكن فى ظل أزمة كورونا تم رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية تسهيلًا على الطلاب.









كما أوضح "رجاء" خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد، أن الجامعة تسعى لتطوير الكتب الورقية الى كتب إلكترونية كما حدث منذ بداية العام الدراسي مع الكليات كثيفة العدد الطلابى وفي انتظار تطبيقه بالكلية، لافتًا إلى أن ذلك النظام يتمثل فى تبديل الكتب بإسطوانة مدمجة بها كافة المقررات الدراسية التي يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسي.





وأشار عميد الكلية الى أن تلك الكتب الإلكترونية تحمي الطلاب من جشع المكتبات الخارجية، مؤكدًا أن الجامعة تسعي لمواكبة التكنولوجيا وتسهيل العملية الدراسية علي الطلاب.