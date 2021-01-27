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ديني

شباب دور الرعاية بوزارة التضامن يزورون مشيخة الأزهر وقطاعاته الرئيسية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:24 م
صدى البلد
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محمد شحتة
زارت مجموعة من شباب دور الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مشيخة الأزهر الشريف، في لقاء تعريفي تحت عنوان "يوم في حب الأزهر"، بحضور اللواء دكتور هبة أبوالعمايم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن خليل مدير عام الشؤون الفنية بالأزهر.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور حسن خليل بشباب دور الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، ناقلا تحيات فضيلة الإمام الأكبر لهم، ثم قدم لهم تعريفا مختصرا بأهم قطاعات الأزهر الشريف، وأهمية كل منها، والوظائف المنوطة بكل قطاع للقيام بالمهام التعليمية والدعوية والتوعوية التي يقوم بها بالأزهر الشريف.

ومن جانبها، عبرت هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للأزهر الشريف والإمام الأكبر، وللدور الذي يقوم به الأزهر في نشر الوعي الديني والفكري بين الشباب حتى يكون قادرا على حماية نفسه من مخاطر الانجذاب للأفكار المتطرفة، مؤكدة أنوزارة التضامن تعمل دائما على تنظيم مبادرات ابتكارية وإبداعية لأبنائها المتميزين من دور الرعاية للنهوض بمهاراتهم العملية والعلمية.

وفي نهاية اللقاء استمع الحضور لبعض الابتهالات والأناشيد التي قدمها طلاب الأزهر الشريف، والرد على أسئلة الشباب، وتم اصطحاب الشباب في زيارة إلى الجامع الأزهر ومدينة البعوث الإسلامية ومجلة نور، للتعرف عن قرب على تلك القطاعات وما تبذله من جهد على مدار الساعة في خدمة المواطنين وأبناء الأزهر الشريف.
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