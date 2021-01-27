نائب محافظ المنيا: تضحيات الشرطة تساهم في تحقيق مستقبل أفضل لأبناء مصر

شهد الدكتور محمد محمود أبوزيد ، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الاحتفالية التي نظمتها مديرية امن المنيا بالعيد التاسع والستين للشرطة المصرية بمقر فرق الأمن بمدينة المنيا، حيث وضع اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، يرافقه اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.





جاء ذلك بحضور، الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد الزاهد مدير هيئة الرقابة الإدارية واللواء محمود فاروق، نائب مدير أمن المنيا والعميد جميل حسن، مدير جهاز الأمن الوطني بالمنيا، والعميد أشرف حسن، قائد منطقة تجنيد المنيا، والعقيد ياسر والي رئيس اركان مطار المنيا، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.





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وشهد الحضور ، عزف الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد"، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة.





ونقل نائب المحافظ تهانئ وتحيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرجال الشرطة ، مشيدا ، بالدور البطولي لكل من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة الأبطال، الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر في سبيل الحرية والاستقلال، ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في وطننا الحبيب، مؤكدًا أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وسطروا أعظم البطولات، فداءً لهذا الوطن في مواجهة الإرهاب الأسود الغاشم وتحقيق مستقبل أفضل لأبناء مصر والأجيال القادمة.





وأعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي بدء الاجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ملوي العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.









واضاف المحافظ انه قد تم انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي سمالوط المركزي، و سيتم في الفترة القادمة انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.



