نائب محافظ المنيا: تضحيات الشرطة تساهم في تحقيق مستقبل أفضل لأبناء مصر

شهد الدكتور محمد محمود أبوزيد ، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الاحتفالية التي نظمتها مديرية امن المنيا بالعيد التاسع والستين للشرطة المصرية بمقر فرق الأمن بمدينة المنيا، حيث وضع اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، يرافقه اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد الزاهد مدير هيئة الرقابة الإدارية واللواء محمود فاروق، نائب مدير أمن المنيا والعميد جميل حسن، مدير جهاز الأمن الوطني بالمنيا، والعميد أشرف حسن، قائد منطقة تجنيد المنيا، والعقيد ياسر والي رئيس اركان مطار المنيا، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.
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وشهد الحضور ، عزف الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد"، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة.
ونقل نائب المحافظ تهانئ وتحيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرجال الشرطة ، مشيدا ، بالدور البطولي لكل من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة الأبطال، الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصر في سبيل الحرية والاستقلال، ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في وطننا الحبيب، مؤكدًا أن مصر لن تنسى شهداءها من رجال الشرطة والجيش الذين ضحوا بدمائهم الذكية وسطروا أعظم البطولات، فداءً لهذا الوطن في مواجهة الإرهاب الأسود الغاشم وتحقيق مستقبل أفضل لأبناء مصر والأجيال القادمة.
وأعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي بدء الاجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ملوي العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
واضاف المحافظ انه قد تم انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي سمالوط المركزي، و سيتم في الفترة القادمة انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، قد انهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيدًا لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكداَ انه يعد نظام اداري متميز، وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية علي أعلي مستوي، وانهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية