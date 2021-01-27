شكوى من المستثمرين العقاريين من تأخر قرار اعتماد المشروعات العقارية





قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك مشاكل تواجه بعض المستثمرين بالقطاع العقاري، منها تأخر صدور القرار الوزاري من وزارة الإسكان بشأن اعتماد مخطط المشروعات العقارية، مرجعًا السبب إلى تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على عدد الموظفين العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن منطقة الحزام الأخضر هي أكثر المناطق التي تواجه صعوبة في إصدار القرار الوزاري.





أضاف "فوزي" خلال ندوة نظمتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الاربعاء عبر الفيديو كونفرانس مع المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن هناك مشكلة أخرى وهي ارتفاع تكلفة إصدار القرار الوزاري من وزارة الإسكان، مشيدًا بسرعة إصدار قرارات تخصيص الأراضي السكنية مقارنة بالفترة الماضية، وهو ما يساعد على سرعة تنفيذ المشروعات.

وأشار "فوزي"، إلى أن الحكومة تعمل على سرعة زيادة نسبة المعمور من مساحة مصر لاستيعاب الزيادة السكانية، من خلال إنشاء 22 مدينة سكنية جديدة، وتركز على إتاحة فرص عقارية بمدن الصعيد، وبالفعل هناك مطورين عقاريين كبار اتجهوا لإنشاء مشروعات في سوهاج والمنيا.

وطالب فتح الله فوزي، وزارة الإسكان بتوضيح آليات مساندة الشركات العقارية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوضيح آلية مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح أراضي بنظام المطور العام.



