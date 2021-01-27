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فن

محمد نجاتي لـ صدى البلد: تلقيت تهديدات ولن أعتذر عن تصريح الفنان أكبر تأثيرا من الشيوخ ودكاترة الجامعة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:14 م
محمد نجاتي
محمد نجاتي
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شروق ابراهيم - عدسة نور المصري
حل الفنان محمد نجاتي، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.

وعلق  محمد نجاتي على حالة الجدل التي أثيرت بسبب تصريح "الفنان أهم من الشيوخ ودكاترة الجامعة": "أنا لم ولن أجرؤ على التقليل من شأن دكتور الجامعة والشيوخ وجمعيهم علماء وأساتذة أفاضل، ولكن ما أقصده أن تأثيري كفنان على المجتمع قد يكون أهم وأكبر لأن الفنان يصل إلى جميع الفئات والديانات والأفكار والاتجاهات وبشكل أسرع". 

وأضاف: "أنا كفنان تأثيري أسرع وأكثر تأثيرا وأيضا الأكثر خطورة، ومصطلح المهم المقصود به الأكثر تأثيرا وليس لتقليل من شأن أحد، لأن السينما والفن قد يغيروا من فكر ووجدان الإنسان".

وتابع محمد نجاتي: "تعرضت لهجوم شديد من البعض دون محاولة منهم لفهم ما أقصد وتلقيت تهديدات وتعرضت للسباب وأنا أعلم نيتي ولن أتراجع عن تصريحاتي ولن أعتذر وأؤكد أهمية وخطورة الفن على المجتمع لأن الفن يشكل الوجدان وبالأخص للأطفال".
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