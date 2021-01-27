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مجلس النواب الروسي يصادق على تمديد معاهدة ستارت الجديدة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:31 م
مجلس النواب الروسي
مجلس النواب الروسي
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هاجر إبراهيم
أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأن مجلس النواب الروسي صادق على تمديد معاهدة ستارت الجديدة.


فى سياق آخر، تستأنف روسيا، اليوم الأربعاء، حركة الطيران المدني مع أربع دول، وذلك عقب تعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".


ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، تستأنف روسيا حركة الطيران مع فنلندا وفيتنام والهند وقطر، وفقا لقرار اللجنة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.


وستكون شركات الطيران الروسية قادرة حاليًا على تسيير الرحلات إلى هذه الدول كالتالي: موسكو - هانوي (مرتين في الأسبوع)، موسكو - دلهي (مرتين في الأسبوع)، موسكو - هلسنكي (مرتين في الأسبوع)، سانت بطرسبرج - هلسنكي (مرتين في الأسبوع)، موسكو - الدوحة (ثلاث مرات في الأسبوع).


من جهتها، أعلنت الناقلة الروسية "أيروفلوت" استئناف الرحلات في الاتجاهات الأربعة، موضحة أنها اعتبارا من 28 يناير الجاري ستطلق الرحلات إلى فنلندا (موسكو - هلسنكي).


كما أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية، عن استئناف رحلات الطيران إلى موسكو، وذلك بعد انقطاع دام نحو 10 أشهر تقريبا.


ومنذ أغسطس الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع دول عدة كان من بينها مصر والإمارات واليابان وسويسرا والهند.
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