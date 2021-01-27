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أخبار العالم

خلال الساعات الماضية.. مظاهرات وأعمال شغب بـ 4 دول.. ما الأسباب؟

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:30 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياسمين سامي
على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد وإغلاق عدة دول خوفًا من تفشى الفيروس، شهدت بعض الدول احتجاجات ومظاهرات وأعمال شغب خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها هولندا ولبنان وروسيا وتونس، وتباينت مطالب الشعب خلال الاحتجاجات بين تردي الأوضاع المعيشية والاعتراض على الإغلاق العام.

*هولندا

أكدت وسائل إعلام هولندية اليوم، الأربعاء، استمرار التظاهرات بمدن متعددة في هولندا، ووقوع أعمال عنف احتجاجا على الإغلاق العام المفروض بسبب كورونا، وسط انفجارات بضاحية أوسدورب بأمستردام.

واندلعت الاحتجاجات مرة أخرى في أمستردام، لكن الشرطة تمكنت بسرعة من السيطرة على الوصع حيث اجتمع مجموعة كبيرة من الشباب في أحد أحياء أمستردام، وبدأت في إلقاء الحجارة والمفرقعات على الشرطة، وبمساعدة وحدات القوات الخاصة تمت السيطرة على الوضع وتفريق الحشود واعتقال عدة أشخاص.


ورصدت بعض أعمال الشغب في روتردام، وجرى احتجاز 33 شخصا بتهمة التخريب، أو رفض الانصياع لمطالب الشرطة، أو عدم حيازة وثائق الهوية.

وكانت قد اندلعت احتجاجات حاشدة فيما يتعلق بفرض حظر التجول في هولندا يومي السبت والأحد تخللتها أعمال عنف وشغب استمرت ليلة الإثنين والثلاثاء.

*تونس
انطلقت مسيرات احتجاجية، امس الثلاثاء، قرب مبني البرلمان التونسي في العاصمة تونس.

و دارت مواجهات بين الأمن والمحتجين في محيط البرلمان بحي باردو بعد محاولة المحتجين اقتحام الحاجز الأمني، حيث حاولوا وقفهم عن الوصول إلى مبنى النواب.

كما دارت مواجهات بين الأمن والمحتجين، بعد محاولة المتظاهرين اقتحام الحاجز الأمني ورشق الأمن بقوارير ماء وبعض الحجارة.

يأتي هذا الاحتجاج الشعبي إثر الإعلان عن وفاة محتج أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة في مدينة سبيطلة التونسية.

فيما طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، بسحب الثقة من الحكومة ورئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، معلنة عن مقاطعتها للجلسة.


*روسيا

سيطرت أجواء العنف على الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن روسية للتنديد باعتقال المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني.

وسلطت وسائل إعلام روسية، الضوء على أجواء العنف التي سادت بين المتظاهرين، والشرطة، التي حذرت من المشاركة في تلك الاحتجاجات غير المصرح بها.

وفقد سائق إحدى العربات التابعة للأمن الروسي بصره خلال هجوم المتظاهرين على العربة، موضحًا أن بعض المتظاهرين حاولوا تخطيم زجاج السيارة، وخلال ذلك تعرضت عينه لجرح خطير ونُقل إلى المستشفى.

من ناحية أخرى، تداولت وسائل إعلام روسية، مقطع فيديو لشرطي يقوم بركل سيدة مسنة بقدمه، خلال محاولتها منعه من اعتقال المتظاهرين حيث بلغ عدد الموقوفين الذين شاركوا في المظاهرات حتى الآن ألفي شخص.

وكان المعارض الروسي، أليكسي نافالني، نشر قبل أيام مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" لفندق فخم، زعم أنه يخص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتكلفته تصل إلى 1.3 مليار دولار.

وزعم نافالني أن الفندق تحمل تكاليفه رجال أعمال روس وأصحاب شركات نفط روسية، معتبرًا أن تلك هي الرشوة الأكبر في التاريخ.


*لبنان
يواصل المتحجون تظاهراتهم في لبنان، التي بدأت من طرابلس وامتدت إلى عدد كبير من المناطق اعتراضًا على الإغلاق العام في ظل تردي الأوضاع المعيشية. 

وقام محتجون بالنزول إلى ساحة الشهداء، أمس، وسط انتشار للقوى الأمنية في المحلة، لتأمين الموقع.

ونفذ عدد من اللبنانيين، اعتصاما أمام مدخل سرايا طرابلس، احتجاجا على توقيف عدد من رفاقهم خلال احتجاجات بالإضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية، وسط انتشار لعناصر قوى الأمن الداخلي التي أغلقت باب السرايا تحسبا لأي أعمال شغب.

وردد المحتجون هتافات تطالب بإطلاق الموقوفين وتندد بالفاسدين.

وسقط جريح من عناصر قوى الأمن الداخلي داخل حرم السرايا، فيما يقوم الجيش بالفصل بين المنتفضين من جهة، وعناصر السرايا، من جهة أخرى.
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