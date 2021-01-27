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مرأة

طريقة عمل الطعمية وصفة الشيف شربيني

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:13 م
طعمية
طعمية
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أسماء عبد الحفيظ

اجتهدت الكثير من المطاعم في إعداد الطعمية، فيما يعشق الجميع تناول الطعمية بالطريقة التي يشتهر بها المصريون، وبعض الشعوب العربية تجتهد في إعداد الطعمية بأكثر من طريقة لذلك نقدم لك طريقة عمل الطعمية.

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل الطعمية: 

أصابع كفتة
يتم تشكيل الطعمية دائمًا على هيئة أقراص ولكن الشيف شربيني قدمها بصورة مختلفة على هيئة "أصابع كفتة" في إحدى حلقات برنامجه "الشيف شربيني" المذاع عبر قناة "CBC سفرة"، ولتحضيرها جهزي فول مدشوش، كرات بلدي، بصل، ثوم، كزبرة خضراء، كزبرة ناشفة، بقدونس، كمون، ملح، زيت، سمسم.

طريقة التحضير
انقعي الفول المدشوش في الماء مدة ليلة كاملة، أضيفي إليه الكمون والخضرة من كزبرة وبقدونس وكرات وكزبرة جافة وبصل وثوم ثم استخدمي الفرامة الكهربائية لفرمها تماما حتى تصبح عجينة.
افرمي الثوم مع بصل محمر وكمون وبقدونس مفرومة، وأضيفيها لعجينة الطعمية، وشكليها على هيئة أصابع واقليها في زيت غزير ساخن.

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