زكريا الفحام: المحامين قد تضطر لإرجاء الانتخابات وليس تأجيلها

قال زكريا رضوان الفحام، وكيل نقابة محامين شمال القاهرة، إن انتخابات النقابة الفرعية تقام حتى الآن في موعدها، لافتًا إلى أنه سيتم فتح باب الترشيح بموجب قرار مجلس النقابة يوم 18 نوفمبر لعام 2020.





وأضاف رضوان ، لـ "صدى البلد" أن النقابة قد تضطر لإرجاء الانتخابات وليس تأجيلها بنفس الأسماء المرشحة وقت فتح باب الترشح، حال رفض هيئة قضايا الدولة الإشراف عليها، مستطرد أن الإرجاء لظروف خارجة عن الإرادة.





وأشار إلى عدم وجود مشكلة في أندية المحامين أو مقرات النقابات الفرعية، موضحًا أن المشكلة تتعلق بالمحاكم، وخاصة أن رؤساء المحاكم لم يردوا بالإيجاب أو السلب مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن رأي قاطع بأن المحاكم أو اللجنة التي تشرف على الانتخابات ترفض إقامتها.



