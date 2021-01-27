ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

زكريا الفحام: المحامين قد تضطر لإرجاء الانتخابات وليس تأجيلها

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:23 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال زكريا رضوان الفحام، وكيل نقابة محامين شمال القاهرة، إن انتخابات النقابة الفرعية تقام حتى الآن في موعدها، لافتًا إلى أنه سيتم فتح باب الترشيح بموجب قرار مجلس النقابة يوم 18 نوفمبر لعام 2020.

وأضاف رضوان ، لـ "صدى البلد"  أن النقابة قد تضطر لإرجاء الانتخابات وليس تأجيلها بنفس الأسماء المرشحة وقت فتح باب الترشح، حال رفض هيئة قضايا الدولة الإشراف عليها، مستطرد أن الإرجاء لظروف خارجة عن الإرادة.

وأشار إلى عدم وجود مشكلة في أندية المحامين أو مقرات النقابات الفرعية، موضحًا أن المشكلة تتعلق بالمحاكم، وخاصة أن رؤساء المحاكم لم يردوا بالإيجاب أو السلب مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن رأي قاطع بأن المحاكم أو اللجنة التي تشرف على الانتخابات ترفض إقامتها.

وذكر أنه تواصل مع النيابة الإدارية التي رحبت بإجراء الانتخابات في بداية الأمر، قائلًا إنهم أرسلوا جوابًا مع ازدياد جائحة كورونا بموافقتهم على الإشراف على الانتخابات، ولكنهم أعربوا عن أمنياتهم في تحديد وقت لاحق؛ حرصا على صحة الأعضاء والمحامين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بحكم "القضاء الإداري".. انعقاد عمومية فرعية المحامين بأسيوط في موعدها..غدا

مرشح على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية: تطوير غرف الأعضاء بالمحاكم

رجائي عطية يدعو إلى تشكيل هيئة المحامين القضائية

محمد الكسار: النقيب أنابني لحضور قضية محامين مغاغة غدا

زكريا الفحام: قضايا الدولة تشرف على انتخابات نقابات المحامين بالمحافظات

نقابة المحامين تنتظر موافقة 38 محكمة على إقامة الانتخابات داخلها

ترشيحاتنا

عضو مجلس إدارة الأهلي يطالب بإجراء انتخابات اتحاد الكرة

محمد نجاتي لـ صدى البلد: تلقيت تهديدات ولن أعتذر عن تصريح الفنان أكبر تأثيرا من الشيوخ ودكاترة الجامعة

تخفيض جديد على أسعار نيسان صني M/T 2021

البنك المركزي يلزم البنوك بفتح حسابات لأقل من 21 عاما دون وصاية ولي الأمر

خلافات كبيرة.. الكرملين يكشف تفاصيل أول اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

ارتفاع سعر أحد طرازات تويوتا في مصر بقيمة 95 ألف جنيه.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنسانية فى صورة.. رئيس البرلمان العربي يتفقد أحوال اللاجئين اليمنيين في جيبوتي

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور