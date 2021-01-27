نائب يتقدم باقتراح برغبة لإدراج وفيات الأطباء من كورونا فى قائمة شهداء الجيش والشرطة

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لإدراج شهداء الجيش الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية داخل المنظومة الصحية، والذين وصل عددهم إلى 330 شهيدًا ضمن قوائم شهداء الوطن من صقور وأبطال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن خلال مواجهتهم الناجحة ضد قوى الشر والظلام والإرهاب.









وقال "رمزى"، فى اقتراحه، إن شهداء الأطباء وأطقم التمريض قاموا بدور بطولى فى مواجهة مع فيروس كورونا وأنقذوا أرواح المصريين من هذا الوباء الخطير، ولا ينكر أحد الجهود الكبيرة التى تقدمها الدولة لمساندة ودعم الأطباء، خاصة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بأن يكون الأطباء فى مقدمة من يحصلون على لقاح مواجهة كورونا.









وأضاف: "علينا كنواب أن نساند وندعم أسر شهداء الأطباء باعتبار هؤلاء ضمن قائمة شهداء الجيش والشرطة ليتمتعوا بجميع المزايا التى قررت الدولة منحها لأسر الشهداء"، مؤكدا أن الدور الذى قام به شهداء الأطباء وأطقم التمرين لا يقل أهمية عن دور شهداء الجيش والشرطة.