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منها الشوفان واليوسفي..أطعمة تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:47 م
منها الشوفان واليوسفي....أطعمة
منها الشوفان واليوسفي....أطعمة تساعد على رفع جهاز المناعة
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أسماء عبد الحفيظ

يتساءل الكثير من الأشخاص فى الوقت الحالى حول انتشار فيروس كورونا عن أفضل الأطعمة التى تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس.

لذلك، استضافت الإعلامية رضوى الشربيني، خبيرة التغذية كارينا يوسف، في برنامجها "هي وبس" عبر شاشة "سي بي سي سفرة"، للحديث عن أهم الأكلات التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم.

وحددت كارينا يوسف مجموعة من الأطعمة تساعد على زيادة كرات الدم البيضاء في الجسم لمحاربة الفيروسات.

أطعمة غنية بفيتامين أ:
البيض، السبانخ، البامية، البسلة الخضراء، الفاصوليا الخضراء، الجرير، البروكلي

أطعمة غنية بفيتامين E:
بذر الكتان، اللوز والمكسرات الناية، بسلة، زيت الذرة، بروكلي، زيوت نباتية، زيت زيتون، زيت عباد الشمس.

أطعمة غنية بفيتامين ب6 وفيتامين د:
دجاج مسلوق أو مشوي، تونة، سمك سالمون، فاصوليا، لوبيا، عدس، أرز بني، شوفان، زبادي، بروكلي

أطعمة غنية بفيتامين س:
ليمون، فلفل ألوان، كلامنتين أو يوسفي، كيوي، برتقال، طماطم، فراولة، بطاطا

أكلات أخرى (تزود تفاعل مناعة كرات الدم البيضاء):
كركم، زنجبيل، ثوم، بصل، ليمون ساخن، مياه، عسل، شاي أخضر.

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