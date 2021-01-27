كريم سحري وسريع لتنعيم الشعر

تحلم كل فتاة بشعر كالحرير، ليطفي جمالا على وجهها ويميزها كامرأة، لذلك تقدم الإعلامية رضوى الشربيني طريقة عمل كريم لتنعيم الشعر.





مقادير كريم لتنعيم الشعر

* كوب زبادي

* ربع كوب زيت حبة البركة

* 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

* ملعقة كبيرة عسل

* ملعقة كبيرة عصير ليمون



طريقة عمل مريم لتنعيم الشعر:

* تخلط جميع المكونات من زبادي وزيت حبة البركة وزيت زيتون والعسل وعصير الليمون جيدا حتى الحصول على خليط كريمي.



* يحفظ في برطمان للاستخدام مرة في الأسبوع، على الشعر المبلول ويغطى بفوطة ساخنة تغير كل عشر دقائق لمدة نصف ساعة.