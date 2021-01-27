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مرأة

كريم سحري وسريع لتنعيم الشعر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:57 م
كريم لتنعيم الشعر
كريم لتنعيم الشعر
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أسماء عبد الحفيظ

تحلم كل فتاة بشعر كالحرير، ليطفي جمالا على وجهها ويميزها كامرأة، لذلك تقدم الإعلامية رضوى الشربيني طريقة عمل كريم لتنعيم الشعر.

مقادير كريم لتنعيم الشعر

*  كوب زبادي
* ربع كوب زيت حبة البركة
* 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
* ملعقة كبيرة عسل
* ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل مريم لتنعيم الشعر:

* تخلط جميع المكونات من زبادي وزيت حبة البركة وزيت زيتون والعسل وعصير الليمون جيدا حتى الحصول على خليط كريمي. 


* يحفظ في برطمان للاستخدام مرة في الأسبوع، على الشعر المبلول ويغطى بفوطة ساخنة تغير كل عشر دقائق لمدة نصف ساعة. 

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