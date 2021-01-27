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تعليم

التعليم العالي: إعلان جداول جميع الامتحانات الشفوية والعملية الأسبوع المقبل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:59 م
التعليم العالى
التعليم العالى
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نهلة الشربيني

أكد مصدر مسؤول بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه سيتم وضع جداول لجميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة وذلك في الأسبوع الأول من شهر فبراير على أن تجرى الأمتحانات بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

وأضاف المصدر ، لـ"صدى البلد" أن الجامعات بدأت في وضع الجداول للأعلان عنها الأسبوع المقبل ، حيث تجرى الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.

 

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وكان قد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عقد المجلس  الاعلى للجامعات اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء الموافق 31/12/2020، برئاسة الدكتور/ خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور/ محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والسادة رؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير  وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠

 

- بدء اجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢٠

 

-  تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة  إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

 

بينما وجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

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