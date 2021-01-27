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أخبار العالم

عقوبة تصل للإعدام بهذه الحالة.. البحرين تقر تعديلات على قانون الطيران المدني

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:49 م
علم البحرين
علم البحرين
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شيماء مصطفى
أقر مجلس النواب البحريني، تعديلات على قانون الطيران المدني، تضمنت إضافة جرائم جديدة يعاقب عليها القانون. 

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، تضمنت التعديلات التي أقرها المجلس في جلسته أمس الثلاثاء، الجرائم التي تمت إضافتها وهي: تصوير منشآت وتسهيلات الطيران المدني دون تصريح من شؤون الطيران المدني، أو تشغيل طائرات دون طيار من دون تصريح أو ترخيص من قبل شؤون الطيران المدني. 

وبحسب القانون، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات كل من يقوم بتلك الجرائم التي تم تضمينها في القانون، كما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حال تسبب عن تلك الجرائم موت شخص أو أكثر. 

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في البحرين وافقت في وقت سابق، على مشروع قانون يجيز إجراء حجز تحفظي على الطائرات في حالات، كما يجرم المشروع استخدام أشعة الليزر والأجهزة والبرامج الإلكترونية ضد الطائرات حال الهبوط والإقلاع.

وبحسب صحيفة "الوطن" البحرينية، يعاقب مشروع القانون مرتكب هذا الفعل بالحبس وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 100 ألف دينار، كما يشدد المشروع الذي يصوت عليه النواب الثلاثاء المقبل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تدمير تسهيلات أو منشآت الطيران، كما تصل إلى العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على ذلك وجود وفيات.

وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات في ردها على تساؤلات اللجنة حول التعديل على قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2013 أن مشروع القانون يهدف لمواكبة التشريعات الوطنية للتغييرات التي شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي. مشيرة إلى وجود زيارة قريبة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لمملكة البحرين بهدف التدقيق وتطبيق ملاحظات المنظمة بشأن الطيران المدني.
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