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توك شو

تعرف على كواليس جديدة وأول تعاون بين الشاعر أحمد راؤول والكينج محمد منير

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:10 م
حسن راؤول
حسن راؤول
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ريهام فيكتور
قال أحمد حسن راؤول ، شاعر غنائى ، إن التحدى فى العمل مع الكينج هو دخول مدرسة محمد منير ، وفى نفس الوقت يقبل على سماعه الجيل الجديد .

وأضاف احمد راؤول ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أنه على الرغم من أن التحدى كبير إلا أننا نجحنا فيه .

وأشار إلى أن فكرة الكتابة إلى الكينج كانت تطلب منى اخراج كافة الخبرات التى قمت بدراستها خلال الفترة الماضية ، منوهًا إلى أنه كتب أغنية لمحمد منير منذ عام 2016 قبل أن يصبح شاعر معروف داخل الوسط .

وتابع أنه كان يحاول الوصول إليه منذ عدة سنوات ، وحتى عام 2019 استطاع التعرف على أحد فريق العمل الخاص به وإرسل الاغنية معه للكينج .

وأكد أن عام 2020 قام أحد من فريق العمل بالاتصال به الساعه 2 صباحًا قائلا:" الكنج أخد أغنية باب الجمال "، متابعا أن الكينج أعطاه نصيحة :" أكتب للناس ومتخليش السوق يسوقك ".
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