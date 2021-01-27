تعرف على كواليس جديدة وأول تعاون بين الشاعر أحمد راؤول والكينج محمد منير

قال أحمد حسن راؤول ، شاعر غنائى ، إن التحدى فى العمل مع الكينج هو دخول مدرسة محمد منير ، وفى نفس الوقت يقبل على سماعه الجيل الجديد .





وأضاف احمد راؤول ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أنه على الرغم من أن التحدى كبير إلا أننا نجحنا فيه .





وأشار إلى أن فكرة الكتابة إلى الكينج كانت تطلب منى اخراج كافة الخبرات التى قمت بدراستها خلال الفترة الماضية ، منوهًا إلى أنه كتب أغنية لمحمد منير منذ عام 2016 قبل أن يصبح شاعر معروف داخل الوسط .





وتابع أنه كان يحاول الوصول إليه منذ عدة سنوات ، وحتى عام 2019 استطاع التعرف على أحد فريق العمل الخاص به وإرسل الاغنية معه للكينج .



