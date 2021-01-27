وزيرة التخطيط تكشف عن أهم الصناعات التي سيتم توطينها وتعميقها

أكدت الدكتورة هالة السعيد أن أزمة كورونا أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين في مصر، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.













وأشارت وزيرة التخطيط إلى تبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأن مصر جاءت في مقدمة دول المنطقة التي

.أصدرت سندات خضراء في الأسواق الدولية