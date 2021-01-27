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أخبار البلد

الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:57 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة القاهرة، التصرف بالبيع في قطعة الأرض رقم 34 ص 1 الكائنة بالمنطقة الصناعية بالقطامية، والمملوكة للمحافظة، لصالح إقامة مشروع استثماري. 

كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة PATP Dev الفرنسية بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخط القطار الكهربائي الذي يربط عدلي منصور ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الخط الذي يقوم بتنفيذه حاليًا تحالف شركات (AVIC-CREC) الصينية بالتعاون مع شركات مصرية، بنسبة تنفيذ للأعمال الإنشائية للمشروع بلغت نحو 72%.

كما وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، ويتم تنفيذها بواسطة تحالف ( سيمنس ـ جاميسا ) للطاقة المتجددة  بسعر 3 سنت/كيلو وات/ساعة، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما، وذلك في إطار التوسع في الطاقة النظيفة.
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