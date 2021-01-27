الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي

وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة القاهرة، التصرف بالبيع في قطعة الأرض رقم 34 ص 1 الكائنة بالمنطقة الصناعية بالقطامية، والمملوكة للمحافظة، لصالح إقامة مشروع استثماري.





كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة PATP Dev الفرنسية بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لخط القطار الكهربائي الذي يربط عدلي منصور ـ العاشر من رمضان ـ العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الخط الذي يقوم بتنفيذه حاليًا تحالف شركات (AVIC-CREC) الصينية بالتعاون مع شركات مصرية، بنسبة تنفيذ للأعمال الإنشائية للمشروع بلغت نحو 72%.



