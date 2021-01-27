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فن

مصباح علاء الدين لـ محمد رمضان تتخطى 4 ملايين مشاهدة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:08 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تخطى فيديو كليب "مصباح علاء الدين" للفنان محمد رمضان حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة بعد 3 ايام من طرحه عبر قانته الرسمية بموقع اليوتيوب 

وتقول كلمات الأغنية: "من صغري كنت شايف وأنا بلمس النجوم .. ولا عمري كنت خايف كل اما أقع بقوم .. وحلمت بالبطولة جايلك يا صفوف يا أولى.. وأدي حلم الطفولة أهو اتحقق في يوم". 

"ماكانش ليا واسطة مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم  كان رؤية مش كابوس .. والناس الطيبين واقفين مستجدعين .. هما ودعوة أمي مصباح علاء الدين".

وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام اغنيته الجديدة. 

يشار الى ان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في المارثون الرمضاني 2021. 

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي
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