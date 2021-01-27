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فن

محمد نجاتي لـ صدى البلد: لا توجد سينما نظيفة وقبلات أفلام الزمن الجميل قدمت بشكل محترم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:03 م
محمد نجاتي
محمد نجاتي
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شروق ابراهيم - عدسة نور المصري
حل الفنان محمد نجاتي، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.

قال محمد نجاتي: "وافقت على مسلسل ضربة معلم لأنه عمل يقدم قيم إنسانية نفتقدها منذ فترة كبيرة، وبالأخص في الأحياء الشعبية لأنه يقدم دروسا في الحياة حول علاقة الأم بابنه وعلاقات الأصدقاء ببعضهم البعض". 

أما عن مصطلح السينما النظيفة، أكد نجاتي أن لا يوجد ما يسمى بالسينما النظيفة لمجرد وجود "قبلة" أو "أحضان" في الفيلم ومن وجهي نظري السينما غير النظيفة التي تقدم موضوعات لا تشبه مجتمعنا.

وأضاف: "من حق الفنان التعبير عن دوره والقضية التي يقدمها دون أن يخدش حياء المتلقي، ونحن تربينا على أفلام الزمن الجميل التي كانت تتضمن قبلات ولم تخدش حياء وتقدمت على الشاشة بشكل راق ومحترم". 
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