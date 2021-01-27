بعد مرور 5 سنوات على تأسيسها.. تعرف على أبرز إنجازات الجامعة المصرية الروسية

تأسس أول فريق للطلاب المحبين لـ"هندسة الميكاترونيات والروبوتات" بالجامعة المصرية الروسية، فى فبراير عام (2016) من بعض طلاب الفرقة الأولى ببرنامج "هندسة الميكاترونيات والروبوتات" بكلية الهندسة تحت مسمى "RGS" "Robotics Geek School" تحقيقًا لشغفهم بالروبوتات؛ وحاجتهم لتوفير وسيلة للتطبيق العملى لما يدرسونه فى مجالات الروبوتات والإلكترونيات ونظم التحكم والبرمجة وللتنافس وتبادل الخبرات بينهم فى هذا المجال.





وأصبح الفريق مدرسة تطبيقية للروبوتات يقوم أفرادها من الطلاب بالتعلم الذاتى ونقل خبراتهم العملية لزملائهم أعضاء الفريق ، وخاصة الأعضاء الجدد من السنوات الأولى فى الدراسة بما يضمن إستمرارية الفريق وصقل ونقل الخبرات للأجيال المتعاقبة من طلاب الكلية أعضاء الفريق.





وأُنشئ الفريق بناءً على عرض المهندس محمود سيد، "الطالب فى السنة الأولى ببرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات بكلية الهندسة آنذاك" للفكرة على الدكتور شريف فخرى محمد عبد النبى "عميد كلية الهندسة آنذاك"، والتى لاقت ترحيب ودعم مستمر من إدارة الكلية وتأسس الفريق من الأعضاء الأوائل وهم "محمود سيد، عاصم رضا، محمد على، محمود بلال، حسن كحلة، محمد السنباطى، محمد علاء، محمود أحمد، سيد سمير، عماد فتحى، محمد طارق"، الذين تخرج جميعهم فى الكلية عام (2019)، إلا أن الفريق لايزال مستمر وذلك لإنضمام أعضاء جدد له كل عام يتم تدريبهم على أيدى زملائهم الأكبر منهم لينقلوا لهم خبراتهم التى يكتسبونها .





وأضاف الدكتور شريف فخرى محمد عبد النبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، بأن فريق "RGS" كان ملهمًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى المجال وشجع بصورة كبيرة الإتجاة إلى عمل المشروعات التطبيقية الصغيرة فى مختلف مقررات برنامجى "هندسة الميكاترونيات والروبوتات، وهندسة الإتصالات"، فى الكلية بدءًا من الفرقة الأولى بما يكسب خريجى الكلية القدرة على ربط الجزء النظرى والعملى للمقررات، مشيرًا إلى أن ذلك تجلى فى مشروع تخرج مؤسسى الفريق الذى تم فيه تحويل "سيارة نصر (127) قديمة" إلى سيارة كهربائية ذكية، يمكن التحكم فيها بالكامل عن بعد بإستخدام الموبايل، وتم عرضها فى العديد من المعارض المتخصصة.





وأوضح الدكتورعلاء محمد البطش، عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، أن فريق "RGS" مازال يواصل عمل ورش للطلاب الجدد؛ لينقل لهم الخبرات العملية اللازمة فى مجال الروبوتات والميكاترونيات ، مضيفًا أنه يقوم بعمل فاعليات تنافسية "مسابقات ومعارض" لحث الطلاب على الإبداع والإبتكار والتطبيق العملى لما يدرسونه، وزيادة معارفهم فى المجال والتنافس مع طلاب المؤسسات التعليمية الهندسية الأخرى.





وأشار عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، إلى أن من المسابقات التى اشترك فيه الفريق: "مسابقة الروبوت متتبع المسار "Masar Egbary line follower 2019" حيث يقوم الروبوت بالتعرف على المسار المحدد مسبقًا ،والمشى عليه تلقائيًا، ومسابقة روبوت كرة القدم "Captain Robot 2020" حيث يقوم الروبوت بالتعامل وتمرير الكرة للمشاركة مع غيره فى ملعب محاكى لملعب كرة القدم، ومعرض الابتكارات "RGS Robotics Show" فى (٥) نسخ متتالية (أعوام ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨ - ٢٠١٩ – ٢٠٢٠).





ولفت الدكتور علاء محمد البطش، الى أن من المعارض التى شارك فيها الفريق معرض الإبتكارات Science fair 4 بالتعاون مع معهد العاشر (عام ٢٠١٩)، وكذلك المشاركة فى المسابقات المحلية المختلفة فى المجال والحصول على مراكز متميزة فى العديد منها وهى: "مسابقة الروبوت المقاتل فى "Fighter Robot CIC ARENA I" عام ٢٠١٦، والتى أقيمت فى الكلية الكندية الدولية وحصل علي المركز الأول ومسابقة روبوت متتبع المسار فى هندسة شبرا "Line follower Shoubra X" عام ٢٠١٦ وحصل على المركز السادس، والملتقى الأول للابتكارات الهندسية التابع لنقابة المهندسين عام ٢٠١٦، وحصل على المركز الأول ومسابقة الروبوت المقاتل "Fighter Robot CIC ARENA II" عام ٢٠١٧؛ والتى أقيمت فى الكلية الكندية الدولية ومسابقة سومو روبوت "Fighter Robot IEEE Suez University Branch" عام ٢٠١٧ .



