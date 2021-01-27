تعرف على اتيكيت التواصل مع التليفون المحمول.. فيديو





وأضافت أمانى البرت ، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، الذي يعرض على الفضائية الاولى المصرية ، أننا لم نعد نستطيع الاستغناء عن جهاز حجمه 5 بوصة ، معلقة :" الناس بقت تفتح الموبايل عشان تبص وتقفله تاني".





وأشارت المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف، إلى أنه يجب اتباع مبدأ المعاملة بالمثل، فإذا اتصلت بشخص ولم يستطع عليّ الرد فورًا، يجب أن يرد على الاتصال في وقت لاحق، ونفس الأمر ينطبق على الرسائل الخاصة، فيجب ألا نستمر في إرسال الرسائل دون أن يرد الشخص الآخر.





وتابعت المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف، أنه " من الإتيكيت إني مطلبش مرة واتنين وتلاتة، لإن عدم رد الشخص معناه أنه منشغل بشيء ما، وحتى لو أون لاين ممكن يكون مشغول، لأن الناس مش متفرغة للرد على مكالمتي أنا بس".





واكدت المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف، أنه من مبادئ الإتيكيت، أن من يبدأ المكالمة عليه أن ينهيها، و لكن المشكلة الكبيرة أن الناس يطيلون في الحديث بشكل مبالغ فيه .

قالت الدكتورة أماني ألبرت ،المستشار الإعلامي لـجامعة بني سويف وأستاذ الإعلام، إن أجهزة الهاتف المحمولة أصبحت تسيطر على حياة البشر وتتحكم فيها، لافتة إلى أنهم يستخدمونها بشكل متصل ومستمر، بعدما كانوا يستخدمونه كوسيلة لتسهيل الحياة.