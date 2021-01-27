معاون وزير الإسكان: تلقينا 2035 طلب تخصيص لـ 737 قطعة أرض أنشطة متنوعة

أعلن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلقت 2035 طلب تخصيص لـ 737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالى 5500 فدان خلال 2020، وفقًا لآلية التخصيص الفورى.





وقال عباس، خلال ندوة لجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الأربعاء، إن حوالى 35% من تلك الأراضى سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكى تحويلا من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.











وأضاف أن قطاع التخطيط ساهم فى استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 124 مشروعا عمرانيا وخدميا استثماريا، ستقام على مساحة إجمالية حوالى 75 ألف فدان بـ 15 مدينة جديدة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.











وبالنسبة للمشروعات الإسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة، أوضح عباس أنه فيما يتعلق بمحور الأراضي السكنية، تم طرح أراض سكنية صغيرة لتمكين المواطنين بكافة شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلى









ونوه إلى أنه تم توفير حوالي 3098 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالى 185 فدانًا، وحوالى 1718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فدانًا.









ولفت إلى طرح 204 قطع أراض مثلت باكورة طرح الأراضى بأحدث المدن الجديدة الجارى إقامتها بالصعيد، وهى مدينة ملوى الجديدة، كما أنه تم توفير حوالى 631 قطعة أرض ضمن محور الأراضى الأكثر تميزا بمساحة إجمالية بلغت حوالى 100 فدان، والذى كان من شأنه مجابهة الطلب على الأراضى، والقضاء على ظاهرة السمسرة.









وأشار إلى أنه تم توفير 190 قطعة أرض بمساحة حوالى 45 فدانا ضمن مشروع تأهيل صغار المطورين العقاريين (المستثمر الصغير) للمساهمة فى توفير وحدات لفئة الإسكان المتوسط، وتوفير حوالى 2895 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 345 فدانا فيما يخص المصريين العاملين بالخارج، بجانب 1042 وحدة سكنية فاخرة كاملة التشطيب، وتوفير تلك الأراضى والوحدات استجابة من الدولة لأبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.