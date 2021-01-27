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منوعات

للحضارة المصرية.. شركة أمريكية عالمية تعلن عن تصميم أضخم سفينة في نهر النيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:21 م
صدى البلد
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نهى حمدي
أعلنت الشركة الأمريكية "فايكينج للرحلات البحرية" VIKING CRUISES عن سفينتها السياحية الجديدة التي سيتم إطلاقها العام المقبل للرحلات على نهر النيل في مصر، حيث تم بناء السفينة خصيصًا للنهر المصري ، وستكون السفينة "على أحدث طراز".

"فايكينج "هي إحدى الشركات التي  تتطلع إلى عودة الرحلات البحرية بانتظام كسابق العهد قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، وتأمل الشركة أن العام المقبل تطلق سفينة جديدة  في نهر النيل بمصر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

وستكون "فايكينج أتون" Viking Aton سفينة نهرية جديدة على أحدث طراز حيث يوسع خط الرحلات البحرية أسطوله في مصر، والسفينة مستوحاة من تصميم Viking Longships الحائزة على جوائز وتم بناؤها خصيصًا للإبحار في نهر النيل.

فهي حاليًا قيد الإنشاء حاليًا ومن المقرر طرحه لأول مرة في سبتمبر 2022، ومن المتوقع أن السفينة الجديدة التي  ستبحر على خط سير الفراعنة والأهرامات، أن تستضيف 82 ضيفًا في 41 غرفة فاخرة ، ويتميز بتصميم إسكندنافي نظيف وأنيق.

تشمل ميزات Viking Aton غرفًا خارجية بالكامل مع إطلالات على النهر وأجنحة فسيحة مع غرفتين كاملتين وشرفات أرضية، ويوجد أيضًا مسبح ومنصة تشمس مع إطلالات بزاوية 360 درجة وصالة Viking بأبواب زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف.


ستنضم سفينة "فايكينج أتون"إلى سفن الشركة الأخرى على نهر النيل "فايكينج أوسريس"، التي من المقرر إطلاقها في عام 2021، و"فايكينج رو" التي تم إطلاقها في عام 2018.

وبحسب الشركة ، فإن "فايكينج" هي الشركة الغربية الأولى والوحيدة التي تبني وتملك وتشغل السفن على النيل، وقال تورستين هاجن ، رئيس شركة فايكنج: "لا تزال مصر الوجهة الأولى للعديد من ضيوفنا الذين ألهموا اكتشاف التاريخ الغني وجمال المنطقة..سنحافظ دائمًا على التزامنا بخلق تجارب هادفة تركز على الوجهة".
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