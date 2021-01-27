ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللجنة المنظمة: "أولمبياد باريس" غير مرتبطة بدورة طوكيو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أعلنت اللجنة الفرنسية المنظمة لأولمبياد باريس 2024 اليوم الأربعاء أن الألعاب ستقام في موعدها المحدد دون النظر إلى مصير أولمبياد طوكيو هذا العام وسط أزمة كوفيد-19.

وأكدت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع الماضي إقامة الأولمبياد هذا العام مع نفي تقارير وسائل إعلام بريطانية بشأن قرار للحكومة اليابانية بإلغاء الألعاب.

وقال توني استانجيه رئيس أولمبياد باريس لصحيفة لوموند الفرنسية اليومية "منذ بداية الأزمة تأقلم عالم الرياضة بالطبع وستنظم طوكيو الأولمبياد إذا سمحت الظروف بذلك".

وأضاف "يعمل المنظمون في طوكيو على إيجاد حلول للتكيف مع الوضع الصحي في وجود أو غياب الجماهير ومسألة الفحوص والبيئة الصحية المعزولة وفكروا في كل شيء لذا يمكن أن تقام الألعاب الأولمبية بأعلى مستوى من السلامة".

وأعلنت اليابان حالة الطوارئ بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في وقت سابق هذا الشهر وطالب البريطاني ماثيو بينسنت الفائز بأربع ميداليات ذهبية بتأجيل نسخة طوكيو إلى 2024.

وشدد استانجيه على أن موعد أولمبياد باريس لن يتغير.

وأوضح "أتشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية ولا يوجد لدي انطباع بشأن تأجيل آخر. التأثير محدود على أولمبياد باريس 2024 ونملك جدولا خاصا ولم نتأثر بتأجيل أولمبياد طوكيو العام الماضي".

وتابع "سيقام الأولمبياد في 2024 بغض النظر عما يحدث في طوكيو وأتمنى مثل الكثيرين أن تقام الألعاب في موعدها لأن هذا سيشكل مناخا حيويا قويا لكن نسخة باريس ليست مرتبطة بمصير طوكيو".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا للجنة التنفيذية في سويسرا اليوم الأربعاء. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأولمبية الدولية: حضور الجماهير في أولمبياد طوكيو غير ضروري

اليابان تلغي أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

رئيس الوزراء الياباني: مصممون على إقامة أولمبياد طوكيو

بعد شائعات إلغائها.. رئيس وزراء اليابان: عازمون على إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها

كلام نهائي.. أولمبياد طوكيو في موعدها

أول بطل كان طباخا.. تاريخ الأولمبياد من مهرجان ديني لوقف الحرب إلى حدث رياضي ينتظره العالم

ترشيحاتنا

محمد عنتر: الزمالك سبب لي حالة نفسية وفكرت في الانتحار بسببه

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

منع التعدي عليها وإعطاء ميراثها كاملاً.. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة ودفنت معاناتها

التأديبية العليا تحيل مدير مدرسة للمعاش لتحرشه بتلميذه داخل مكتبه

مواجهة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية تعيد ذكريات 6 صدامات عربية

طلاق أم بقاء.. مقربون من العائلة: ميلانيا لن تنفصل عن ترامب بشرط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنسانية فى صورة.. رئيس البرلمان العربي يتفقد أحوال اللاجئين اليمنيين في جيبوتي

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور