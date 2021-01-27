ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي: استكمال الأنشطة الأونلاين بالفصل الدراسي الثاني

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:23 م
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
Advertisements
نهلة الشربيني

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأنشطة الطلابية ستكمل مسيرتها في الفصل الدراسي الثاني بنفس النهج الذي سارت وفقه في الفصل الدراسي الأول؛ حيث ستتاح الأنشط أونلاين بينما أقيمت عدد من الأنشطة للطلاب داخل الجامعة مثل الأنشطة الرياضية والجوالة.

اقرأ ايضا:

البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة بالنمسا.. تفاصيل


وأضاف المصدر في تصريح لـ"صدى البلد" أن الفصل الدرسي لأول شعد تغطية كاملة لجميع الأنشطة ولم يشعر الطالب بفرق بسب ظروف اثناء كورونا ، بل سهلت الأنشطة الأونلاين على كثير من الطلاب المشاركة، مشيرا إلى أن الأنشطة لها دور هام في تشكيل شخصية الطالب داخل الحرم الجامعي.

 

وكان قد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.

 

بينما وجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد قرار استكمال الدراسة عن بعد من خلال منصات التعليم الإلكترونية.. الجامعات: عالجنا أوجه القصور بنسبة 90%.. والطلاب: تكلفة الإنترنت هي العائق الوحيد

التعليم العالي تكشف حقيقة دمج امتحانات الفصلين الأول والثاني نهاية العام الدراسي.. تفاصيل

مرهون بالوضع الصحي .. التعليم العالي تحسم الجدل حول امتحانات الفصل الأول

الأنشطة الطلابية بالجامعات تتحدى كورونا بالفاعليات الأونلاين

التعليم العالي: نسير وفق خطتنا للدراسة بالجامعات.. وبدء إجازة منتصف العام السبت المقبل

الأنشطة الاونلاين..هكذا يتغلب طلاب الجامعات على كورونا

ترشيحاتنا

شاهد.. قطة تنجح في إنقاذ رضيع من الموت | فيديو

الجبلاية ترفض استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك والمقاصة

حقيقة تجميد برنامج "تكافل وكرامة" الوزراء ينفي تجميد برنامج "تكافل وكرامة" تمهيداً لإيقافه.. الحكومة توضح

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

بعد تعديل شرط السن .. ننشر القواعد التي وضعتها التعليم لـ الإعارة والندب للخارج

بيان عاجل من كوبا إلى مجلس الأمن بشأن سيادة سوريا وفلسطين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنسانية فى صورة.. رئيس البرلمان العربي يتفقد أحوال اللاجئين اليمنيين في جيبوتي

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور