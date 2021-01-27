التعليم العالي: استكمال الأنشطة الأونلاين بالفصل الدراسي الثاني

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأنشطة الطلابية ستكمل مسيرتها في الفصل الدراسي الثاني بنفس النهج الذي سارت وفقه في الفصل الدراسي الأول؛ حيث ستتاح الأنشط أونلاين بينما أقيمت عدد من الأنشطة للطلاب داخل الجامعة مثل الأنشطة الرياضية والجوالة.

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وأضاف المصدر في تصريح لـ"صدى البلد" أن الفصل الدرسي لأول شعد تغطية كاملة لجميع الأنشطة ولم يشعر الطالب بفرق بسب ظروف اثناء كورونا ، بل سهلت الأنشطة الأونلاين على كثير من الطلاب المشاركة، مشيرا إلى أن الأنشطة لها دور هام في تشكيل شخصية الطالب داخل الحرم الجامعي.

وكان قد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.

بينما وجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.