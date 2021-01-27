شاهد| حديقة الفسطاط..أكبر منتزه مناسب للأسر المصرية لقضاء أفضل الأوقات

عرض برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن استقبلت حدائق القاهرة زوارها اليوم بعد 6 أشهر من الغلق بسبب جائحة كورونا، حيث فتحت الحدائق ذات الأسوار أبوابها اليوم للزوار مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





ورصد اليوم السابع دخول الزوار بحديقة الفسطاط مع ارتداء الكمامة وعدم السماح بدخول أكثر من 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق، وإلزام جميع الزوار بارتداء الكمامات.





وأكدت هيئة نظافة وتجميل القاهرة أن هناك عدة ضوابط وإجراءات لدخول الحدائق ذات الأسوار، وهى الالتزام بإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا، مع العمل على استمرار أعمال التعقيم والتظهير بالإضافة إلى الكشف على المترددين على الحدائق من خلال كواشف الحرارة لقياس درجات الحرارة.





واستغلت محافظة القاهرة فترة غلق الحدائق بسبب جائحة كورونا، في صيانة الحدائق بالكامل وإعادة تجديدها مرة أخرى لتعود جديدة مرة أخرى وتظهر بشكل جمالي أمام الجمهور بعد إعادة فتحها، وتمتلك محافظة القاهرة ما يقرب من 300 حديقة، منها 60 حديقة "30 حديقة متميزة تابعة لهيئة النظافة والتجميل، و30 حديقة تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة" وباقي الحدائق عامة منتشرة في الشوارع والميادين وعلى كورنيش النيل بدون أسوار.





وعلى الرغم من غلق الحدائق في القاهرة الفترة الماضية إلا أن أعمال الصيانة لم تتوقف وكذلك مشروعات التطوير القائمة في بعضها قائمة أيضا، وكانت لجأت الحدائق العام الماضي إلى رفع قيمة تذاكر الدخول لتعويض الخسائر وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى تغطية النفقات.



