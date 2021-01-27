ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

14695 طلبا للتصالح في مخالفات البناء بمطروح

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن محمود
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة تلقت حتى الآن 14695 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء بجملة متحصلات بنحو  118 مليون جنيه.


وأشار المحافظ على استمرار المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن ومراكز المحافظة  فى تلقى طلبات المواطنين خلال الفترة الصباحية والمسائية وايام العطلات والاجازات الرسمية  ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل .

واضاف انه يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون  تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي، لتشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح خلال شهر يناير الجاري  نسبة  30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، ، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وشدد  محافظ مطروح على  رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة  بضرورة  الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين والتأكيد علي ضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين وتنظيم الأدوار بما يكفل تحقيق معايير السلامة العامة بالإضافة إلى الاستمرار فى أعمال التطهير والرش الدوري لكافة المقار وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا  .

كما ناشد محافظ مطروح المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن واستغلال مد  المهلة  لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

محافظ كفر الشيخ يعتمد عددًا من قرارات التصالح في مخالفات البناء

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية مارس

إيقاف أربع حالات بناء مخالف في حملة بسوهاج

محافظ الشرقية يُطالب بسرعة تقديم الطلبات والاستفادة من دفع ٣٠٪ جدية تصالح

محافظ أسيوط: إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء

ترشيحاتنا

وفد روسي يبدأ زيارة تفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة لمدة أسبوع

الطيران الكويتي يكشف حقيقة تقليص أعداد المغادرين من البلاد

إزالات وجوبية للمخالفين .. برلماني يوضح التعديلات الجديدة لقانون البناء

شاهد .. رقص كنزي عمرو دياب في الشارع

ارتفاع سعر أحد طرازات تويوتا في مصر بقيمة 95 ألف جنيه.. صور

علامات جلدية جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تبرز جمالها على إنستجرام

والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر

نشرة المرأة والصحة.. أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه.. 5 أطعمة تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس