14695 طلبا للتصالح في مخالفات البناء بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة تلقت حتى الآن 14695 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء بجملة متحصلات بنحو 118 مليون جنيه.









وأشار المحافظ على استمرار المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن ومراكز المحافظة فى تلقى طلبات المواطنين خلال الفترة الصباحية والمسائية وايام العطلات والاجازات الرسمية ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل .





واضاف انه يتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي، لتشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح خلال شهر يناير الجاري نسبة 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، ، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.





وشدد محافظ مطروح على رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين والتأكيد علي ضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين وتنظيم الأدوار بما يكفل تحقيق معايير السلامة العامة بالإضافة إلى الاستمرار فى أعمال التطهير والرش الدوري لكافة المقار وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .





كما ناشد محافظ مطروح المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن واستغلال مد المهلة لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون .



