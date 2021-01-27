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أخبار العالم

الصبر هو الحل.. حسان دياب: الإغلاق أنقذ لبنان من كارثة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:28 م
لبنان كورونا
لبنان كورونا
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شيماء مصطفى
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، أنه لولا الإغلاق العام الذي تم تطبيقه بالبلاد، لوصلت الأمور إلى مستوى الكارثة الوطنية. 

وأضاف دياب خلال اجتماع مع اللجنة الوزارة لمتابعة خطة لقاح كورونا، أن عدد الوفيات المتصاعد مؤشر عن حجم الكارثة التي كانت ستحل بلبنان، موضحا أن الإغلاق هو محاولة لوقف زحف هذا الوباء.

وتابع قوله: "كنا سنرى مشاهد مؤلمة جدا في الشوارع وأمام المستشفيات.. ومَن أصابه الوباء خلال الأسابيع الماضية يعرف كم انتظر دوره للحصول على سرير في المستشفيات، أو جهاز أكسجين. وباء كورونا يقطع أنفاس اللبنانيين".

ولفت إلى أن الإغلاق هو محاولة لوقف زحف هذا الوباء القاتل، كما أنه خفف من اندفاعة انتشار كورونا.

وأشار: "إذا التزم اللبنانيون بوسائل الحماية نستطيع الانتصار واستعادة حياتنا تدريجيا ونفتح البلد بشكل مدروس ومنظّم. أما في ظل الوضع الذي نحن فيه، وإذا لم يلتزم اللبنانيون، فالوباء سوف يعودلينتشر بسرعة قياسية".

وأقر دياب: "أنا شخصيًا، لا أستطيع تحمّل مشاهد مأساوية على أبواب المستشفيات..حياة الناس أهم من أي شي عندي".

وتابع قوله: "الاقتصاد يعود، والمعاناة الاجتماعية والمعيشية نصبر عليها قليلًا مع بعض المساعدة، لكن حياة الناس إذا خسرناها لا نستطيع استعادتها".

وأشار: "الصبر مفتاح الفرج، ونحن بحاجة للصبر أيامًا معدودة، حتى نبدأ نلمس نتائج الإقفال العام. لا نريد إهدار هذا الإقفال بقرارات متسرعة".
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