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رياضة

خالد الغندور يفتح النار على من يطالب بضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز أمس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:31 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
فتح الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، النار على من يشكك في وجود ضربة جزاء للأهلي أمس، الثلاثاء، أمام بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري.


وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "غير مصدق أن لاعب كرة سابق أو حكم سابق يرى هذه الكرة مش فاول بعد أن سيطر إكرامي على الكرة داخل الست ياردات وأدى اشتراك بواليا معه دون أن يلمس الكرة نهائيا أن تقع الكرة من يده ليحتسب الحكم الكرة فاول قبل دخول الكرة نهائيا، فيخرج تحليل البعض أن الكرة هدف رغم أن الصفارة قبل الهدف ورغم أن الإعاقة واضحة".


وكان التعادل السلبي سيطر على مباراة الفريقين أمس على ملعب الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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