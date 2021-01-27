ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النيابة الإدارية تساهم بـ 3 ملايين جنيه لـ"تحيا مصر" دعمًا لتطوير الريف

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:34 م
صدى البلد
Advertisements
جودت عيد
وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، على المساهمة  بملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر تخصص للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن القرار جاء دعما لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانًا من النيابة رئيسًا وأعضاء بالأهمية التي ستحققها المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية شاملة للمواطن المصري بصفة عامة وأهلنا القاطنين بريف مصر بصفة خاصة.

واضاف أن القرار جاء إبرازًا لتضافر كافة جهود الدولة ومؤسساتها في إطار يعلوه شعار توفير سبل الحياة الكريمة لكافة المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القومي للمرأة يختتم فعاليات التدريب التفاعلي الأول من نوعه

لأول مرة.. النيابة الإدارية تكلف عضواتها بتمثيل الادعاء أمام المحاكم الابتدائية

رئيس النيابة الإدارية يكرم فريق عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب

النيابة الإدارية.. المستشارة رندا حبيب أول قاضية تباشر إجراءات الاتهام بالمحكمة التأديبية بشبين الكوم

تعيين المستشارة سمر المنوفي مديرا للنيابة الإدارية للتموين بالقاهرة

قومى المرأة يهنئ سمر المنوفي لتعيينها مديرا للنيابة الإدارية للتموين

ترشيحاتنا

شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

بعد تألقه أمام بيراميدز. جماهير الأهلي تدشن هاشتاج بدر بانون

"فى عيد ميلاده الـ"62".. تعرف على سر مقاطعة بنات هشام سليم له

نشرة الفن.. وفاة والد الفنان تامر شلتوت ونجلاء بدر تنتقم من أحمد زاهر

أحمد سامي يكشف أسباب تألق مصطفي فتحي مع سموحة

الجبلاية ترفض استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك والمقاصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تبرز جمالها على إنستجرام

والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر

نشرة المرأة والصحة.. أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه.. 5 أطعمة تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس