النيابة الإدارية تساهم بـ 3 ملايين جنيه لـ"تحيا مصر" دعمًا لتطوير الريف

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، على المساهمة بملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر تخصص للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.





وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن القرار جاء دعما لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانًا من النيابة رئيسًا وأعضاء بالأهمية التي ستحققها المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية شاملة للمواطن المصري بصفة عامة وأهلنا القاطنين بريف مصر بصفة خاصة.





واضاف أن القرار جاء إبرازًا لتضافر كافة جهود الدولة ومؤسساتها في إطار يعلوه شعار توفير سبل الحياة الكريمة لكافة المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.