فض حفل زفاف ومصادرة 5 شيش من مقهي مخالف وغلق مستشفى بدون ترخيص بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسه مركز ومدينة بلبيس من فض فرح بأحد قاعات الأفراح المغلقه وتفريق المواطنين وغلق وتشميع القاعه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها المخالف بعد أن قام بفتح باب خلفي للقاعه لدخول المواطنين.

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كما تمكنت رئاسه حي ثان الزقازيق من غلق وتشميع ورشه تصليح سيارات بمنطقة القومية لإدارتها بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بغلق وتشميع مستشفى خاصه بالمدينة لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الإشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما شنت رئاسة مركز ومدينه ديرب نجم حمله على المقاهي والكافتريات ، وأسفرت عن مصادرة ٥ شيش من أحد المقاهي المخالفه بقرية صهبرة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصيه للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ للحفاظ علي صحه أبنائنا الطلاب شنت رئاسه مركز ومدينة الزقازيق حمله على مراكز الدروس الخصوصيه وأسفرت عن غلق وتشميع مركز تعليمي بشارع السلام (صيدناوى) إمتداد شارع طلبه عويضه بنطاق مركز الزقازيق وتم توقيع الغرامة المالية الفورية المقررة بقيمة ٤ آلاف جنيه على صاحبه و اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لمنع تجمعات الطلاب حفاظًا على سلامتهم من الاصابه بفيروس كورونا.

وأكد محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين.