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فن

فاضي شوية لـ حمزة نمرة تقترب من 30 مليون مشاهدة.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:34 م
صدى البلد
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آيه عاطف
اقتربت أغنية "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، من كسر حاجز الـ 30 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة .. ومايهمكش عادي .. اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم".

فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

"فاضي شوية"  كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب. 
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