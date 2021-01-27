منها التعاملات المالية وورش العمل.. تعرف على الخدمات الإلكترونية المقدمة بجامعة عين شمس

تقدم جامعة عين شمس العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل علي طلابها التعاملات والعملية الدراسية، حيث إن الجامعة تقدم موقع الخدمات الإلكترونية الذي يقدم المزايا والتسهيلات وخدمات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين بالجامعة.













كما أن الموقع يقدم خدمات وميض وعاجل وتذكير والعديد من الخدمات المتميزة التي تقدم لأعضائها حضور ورش العمل أونلاين من خلال روابط الحضور المتاحة بها ، وذلك من خلال الإيميل الجامعي المختص لكل العضو والذي من دونه لا يمكن لأي عضو الاشتراك في أي خدمة.





ويمكن الحصول علي الإيميل الجامعي الخاص بكل طالب أو أعضاء هئية التدريس من خلال تقديم طلب كتابي لوحدة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بكل كلية.





وبعد انتشار أزمة كورونا وبدء العالم في التعامل من خلال التكنولوجيا حيث وفرت الجامعة المنصات الإلكترونية التي يمكن من خلالها حصول الطالب علي المحاضرات والمقررات الدراسية دون الذهاب إلى الحرم الجامعي.





كما أنها وفرت التعاملات المالية لدفع المصروفات وغيرها من خلال التعامل مع شركات الاستلام النقدي والكروت البنكية لتجنب التعامل مع شئون الطلاب داخل الجامعة، والتي يمكن من خلالها دفع الطالب لأى رسوم مطلوبة منة من خارج الحرم الجامعي.



