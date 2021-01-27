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مرأة

تيشرت مكتوب عليه اسمها.. هاندة ارتشيل بإطلالة عفوية على إنستجرام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:15 م
هاندة أرتشيل
هاندة أرتشيل
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية هاندة أرتشيل بطلة مسلسل "انت اطرق بابي" مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة عفوية ومميزة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.

 وتألقت هاندة أرتشيل وهي ترتدي  سويت شيرت اوفر سايز باللون الأسود بأكمام طويلة مكتوب عليها اسمها، واختارت عليه بنطال واسع باللون الأخضر القاتم، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها


وتركت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة شعر ويفي ناعمة وانسيابية، وهو ما أبرز رقة ملامحها، ووضعت اللون الروز الفاتح كأحمر شفاه.

ولم تتكلف هاندة أرتشيل في ارتداء الاكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء نظارة شمسية عصرية باللون الأسود، وهو ما  أبرز من رقة وجمال إطلالاتها.

وولدت هاندة أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، وقد قامت هاندة بدراسة الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وأُختها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

واشتهرت هاندة ارتشيل بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz). وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ايضا دور موجدة في مسلسل حلقة.

وانضمت هاندة ارتشيل في عام 2012 إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول، تعتبر من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في إنستجرام في تركيا، وفي مارس 2017 أصبحت هانده ارتشيل سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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