ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بدءًا من أول فبراير القادم.. تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:16 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
أعلنت الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان عن تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم، الأمر الذى سيترتب عليه الغلق الجزئى والكلى لكوبرى الخزان أمام الحركة المرورية لجميع المركبات وذلك فى الفترة من 1/2/2021 وحتى 28/2/2021 على النحو التالى (الغلق الجزئى للكوبرى من الساعة 5.00 صباحًا وحتى الساعة 11.00 ليلًا - الغلق الكلى للكوبرى من الساعة 11.00 ليلًا وحتى الساعة 5.00 صباحا).

وتهيب الهيئة بالمواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بالإلتزام بالقواعد والعلامات المرورية المحددة لطريق كوبرى الخزان، مع مراعاة إستخدام الطرق والكبارى البديلة ومنها كوبرى أسوان الملجم والطريق الصحراوى، وأيضا طريق فيله والشلال والسد العالى شرق وغيرها من الطرق العرضية الموازية من أجل ضمان تسهيل حركة السير المرورية بين الجانبين الشرقى والغربى للنيل.

وأقرأ أيضًا :

وكان قد إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة مسابقة شباب أسوان يبتكر وذلك بفوز 15 متسابق حصلوا علي المراكز الأولي بجوائز مالية قيمة من إجمالي 67 متسابق تقدموا لإجتياز الأختبارات النهائية أمام لجنة محايدة من أساتذة الجامعة وممثلي البنوك الوطنية وريادة الأعمال .
وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن معايير التقييم إرتكزت علي ١١ محور حيث أن مسابقة شباب أسوان يبتكر ستقام بشكل سنوي تواكبًا مع عيد أسوان القومي وخاصة أن  المسابقة تحظي بدعم كامل من أجهزة المحافظة  ورعاية من مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص .
ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد  نائب المحافظ ورئيس لجنة تنمية المشروعات بأن جميع المتسابقين سوف يحظون بالدعم الفني واللوجيستي والمادي بنفس الأمتيازات الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد بأن المسابقة تشهد رعاية من الجهاز ومؤسسة أم حبيبة  ومركز سوان كوليدج للتدريب والاستشارات ومدارس السلام الخاصة للغات حيث تم تقديم الدعم المادي والفني لكافة المتسابقين .

هذا فيما كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإهدائه درع المهرجان ممثلًا في تمثال إيزيس تقديرًا لجهوده الكبيرة التي يبذلها في دعم فعاليات المهرجان منذ توليه مهام منصبه، والذي ظهر جليًا في تطوير أوجه التعاون بين المهرجان والمحافظة خلال الدورة الرابعة التي عقدت في فبراير ٢٠٢٠ .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. إنهاء 47% من الطريق الإقليمي الدائري الشرقي في أسوان

تنفيذ 80% من أعمال رصف طريق الطويسة فى أسوان

بدء العمل فى أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب للقرى في أسوان

تنظيم زيارات ميدانية لشباب أسوان يبتكر بالمنطقة الصناعية بالعلاقى.. صور

عطية : بدء إختبارات المشاريع الريادية لمسابقة " شباب أسوان يبتكر "

الري: إعادة تأهيل خزان أسوان وإنشاء كوبري بديلا لحركة المرور على الخزان

ترشيحاتنا

الجبلاية ترفض استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك والمقاصة

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض

نشرة الفن.. وفاة والد الفنان تامر شلتوت ونجلاء بدر تنتقم من أحمد زاهر

شهيد الشهامة.. مقتل شاب علي يد تجار مخدرات في المنوفية

أخبار الرياضة| استياء بالأهلي من طاقم تحكيم مباراة بيراميدز.. والجماهير تهاجم رمضان صبحي

وزيرة الصحة: 527 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تبرز جمالها على إنستجرام

والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر

نشرة المرأة والصحة.. أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه.. 5 أطعمة تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس