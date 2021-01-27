بدءًا من أول فبراير القادم.. تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم

أعلنت الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان عن تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم، الأمر الذى سيترتب عليه الغلق الجزئى والكلى لكوبرى الخزان أمام الحركة المرورية لجميع المركبات وذلك فى الفترة من 1/2/2021 وحتى 28/2/2021 على النحو التالى (الغلق الجزئى للكوبرى من الساعة 5.00 صباحًا وحتى الساعة 11.00 ليلًا - الغلق الكلى للكوبرى من الساعة 11.00 ليلًا وحتى الساعة 5.00 صباحا).





وتهيب الهيئة بالمواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بالإلتزام بالقواعد والعلامات المرورية المحددة لطريق كوبرى الخزان، مع مراعاة إستخدام الطرق والكبارى البديلة ومنها كوبرى أسوان الملجم والطريق الصحراوى، وأيضا طريق فيله والشلال والسد العالى شرق وغيرها من الطرق العرضية الموازية من أجل ضمان تسهيل حركة السير المرورية بين الجانبين الشرقى والغربى للنيل.





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وكان قد إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة مسابقة شباب أسوان يبتكر وذلك بفوز 15 متسابق حصلوا علي المراكز الأولي بجوائز مالية قيمة من إجمالي 67 متسابق تقدموا لإجتياز الأختبارات النهائية أمام لجنة محايدة من أساتذة الجامعة وممثلي البنوك الوطنية وريادة الأعمال .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن معايير التقييم إرتكزت علي ١١ محور حيث أن مسابقة شباب أسوان يبتكر ستقام بشكل سنوي تواكبًا مع عيد أسوان القومي وخاصة أن المسابقة تحظي بدعم كامل من أجهزة المحافظة ورعاية من مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ورئيس لجنة تنمية المشروعات بأن جميع المتسابقين سوف يحظون بالدعم الفني واللوجيستي والمادي بنفس الأمتيازات الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .





وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد بأن المسابقة تشهد رعاية من الجهاز ومؤسسة أم حبيبة ومركز سوان كوليدج للتدريب والاستشارات ومدارس السلام الخاصة للغات حيث تم تقديم الدعم المادي والفني لكافة المتسابقين .



