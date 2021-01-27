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حوادث

شاهد.. الشرطة تحتفل مع المواطنين بعيدها الـ69

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:44 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن، بالاحتفال بعيد الشرطة مع المواطنين والنزول إليهم بالشوارع والميادين، وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.
  
وأعرب المواطنون، بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.
   
وتوالى أجهزة وزارة الداخلية استكمال الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال استقبالهم بجميع الجهات الخدمية.  
   
وذلك إحتفالًا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة ، وإيمانًا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين .. لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة ..
شاهد.. الشرطة تحتفل مع المواطنين بعيدها الـ69
شاهد.. الشرطة تحتفل مع المواطنين بعيدها الـ69
شاهد.. الشرطة تحتفل مع المواطنين بعيدها الـ69
شاهد.. الشرطة تحتفل مع المواطنين بعيدها الـ69
شاهد.. الشرطة تحتفل مع المواطنين بعيدها الـ69
شاهد.. الشرطة تحتفل مع المواطنين بعيدها الـ69
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